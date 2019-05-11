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Yağmur bulutları ilginç manzaralar oluşturdu

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak yağış ve bulutların geçişi ilginç görüntü oluşturdu.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak yağış ve bulutların geçişi ilginç görüntü oluşturdu.


İstanbul'u etkisi altına alan yağış ve ardından açan güneşli hava hızlandırılmış görüntülerde ilginç manzaralar oluşturdu. Görüntülerde şehrin bir kısmına yoğun bir şekilde yağmur yağdığı gözükürken sonrasında havanın açıldığı görülüyor. Bulutların hızlandırılan görüntülerdeki hareketlerinde ise ilginç manzaralar oluştu.

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