Yağmur Önüt cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Küçükçekmece'de sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar'ın davasını Yargıtay, ‘olası kastla öldürme' suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Vardar'ın 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016 tarihinde Turizm Otelcilik Bölümü öğrencisi olan Egemen Vardar (21) hakkında aynı okulda okuyan sevgilisi Yağmur Önüt'ü (20) babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 9 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Egemen Vardar'a ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ‘bilinçli taksirle öldürme suçundan' sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın ‘olası kastla öldürme' suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaya ilişkin duruşmanın yeniden görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Egemen Vardar hazır bulunmazken, taraf avukatları ve Yağmur Önüt'ün ailesi hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Yağmur Önüt'ün babası Taner Önüt, “Önceki celse çıkışı sanık ile göz göze geldiğimizde bana bakışları manidardı. Oysa benim kızım olay sonrası hayatını kaybetti. En azından bir özür, başsağlığı beklerdik. Sanıktan şikayetçiyim cezalandırılsın” dedi.

Baba Önüt'ün beyanının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Egemen Vardar ile Yağmur Önüt arasında önceye dayalı herhangi bir husumet tespit edilemediğini belirterek “Sanığın olay günü pompalı tüfeği önce halasına sonra da boşluğa en son da maktule doğrulttuğu, bu sırada boş olduğunu düşündüğü pompalı tüfeğin eli tetikte iken patladığını” aktardı.

Mütalaada Yağmur Önüt'ün iç kanama sonucu öldüğü de belirtildi. Savcı 3 kişinin bulunduğu küçük bir odada elinde bulundurduğu av tüfeği ile oynayan sanığın, tüfeği maktüle doğru doğrulttuğunu ve bu sırada elinin tetikte olduğunu aktardı. Sanığın ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen neticenin gerçekleşmesi için hiçbir çaba sarf etmediği de mütalaada belirtildi.

Sanığın kayıtsız kalması sonucunda ölümün gerçekleştiği mütalaada aktarılarak Egemen Vardar'ın ‘olası kasıt ile öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.