Yağmur Uraz: "Hedefimiz şampiyonluk"

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı ve milli takımın önemli ismi Yağmur Uraz, siyah-beyazlı ekip olarak bu sene de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, kadın futbolunda ön yargıların kırıldığını da sözlerine ekleyerek, gençlerin artık bu spora daha çok ilgi duyduğunu ifade etti.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Yağmur Uraz, gerek siyah-beyazlı ekip gerekse de milli takım ve kadın futbolu üzerine İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Fatih Karagümrük gibi Süper Lig kulüplerinin kadın futbol şubesini açmasıyla ilgili düşüncelerini aktararak sözlerine başlayan Uraz, "Oyuncular olarak rekabetin arttığı bir durum olması, Süper Lig kulüplerinin kadın futbol şubelerini açması bizi mutlu etti. Daha fazla oyuncunun yer aldığı, sponsorların talepte bulunduğu bir ortam oluştuğu için mutluyuz. Ligde kendi grubumuzda lideriz. Bu sene hedefimiz yine şampiyonluk. Geçen hafta bir mağlubiyet aldık ama bu da nazarlık olsun diyelim. Çalışmalarımız devam ediyor, takviyeler de var. Hedefimiz yine geçen sene olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi değerli hissediyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi'nin kadın futbol takımına özel ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Yağmur Uraz, "Beşiktaş'ın oyuncuları olarak çok şanslıyız. Özellikle başkanımızın eşi Berna Hanım bizimle bire bir ilgileniyor. Biz de kendimizi çok değerli hissediyoruz. Bu da sahaya en iyi yansıyor. Geçen sene olduğu gibi başarılı şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı için de açıklamalarda bulunan Uraz, "Milli Takım'da çok güzel bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Ortam çok iyi. Teknik Direktörümüz Necla hocamız ve ekibinin katkısıyla güzel bir yol aldığımızı düşünüyorum. Bu da maçlara ve sonuçlara yansıyor. Önümüzde Bulgaristan ve İsrail deplasmanı var. İki maçta da hedefimiz galibiyet ve 6 puan. Sonrasında da yolumuza bakacağız" diye konuştu.

"Talepte bulunmak için başarılı olmak zorundayız"

ABD'de alınan 'Erkek ve kadın milli futbolculara eşit ücret ödenecek' kararı hakkında da konuşan Yağmur Uraz, "Bu kararı aldıkları için Türkiye'deki kadın futbolcular olarak çok mutlu olduk. Çok emek verdiler. Emeklerinin karşılığı olarak da dünya şampiyonu oldular. Başarılılar ve bu durumun da onların hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunun da sonucunu güzel şekilde aldılar. Bizler de böyle taleplerde bulunmak için başarılı olmak zorundayız. İnşallah başarılı oluruz da böyle taleplerimiz olur" dedi.

Son olarak genç kızların futbola olan ilgisinin arttığını ifade eden başarılı futbolcu, "Şu anda küçük yaş gruplarının talebi çok fazla. Kulüplerin de imkanları, antrenman metotları ilginin artmasını sağladı. Aynı A takım seviyesinde olacak şekilde. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Aileler artık önyargılı değil. Takımlar çoğaldı. Doğu bölgesinde takım yoktu ve çocuklar kulüplere gidemiyordu. Bu durum değişti. İstedikleri şehirde istedikleri kulüplerde altyapıda başlayıp, inşallah bizim gibi A takım seviyesine gelirler" açıklamasını yaptı.

Yağmur Uraz, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerini tamamladı.