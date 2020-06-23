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Yağmurdan kaçmak için su künküne saklandı

Beşiktaş’ta şiddetli sağanak yağıştan korunmaya çalışan bir kişi, su künkünün içerisine saklandı.

Beşiktaş'ta şiddetli sağanak yağıştan korunmaya çalışan bir kişi, su künkünün içerisine saklandı. İlginç görüntü kameralara yansıdı.


İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ilginç manzaralar oluşturdu. Beşiktaş'ya yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar, bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın su künkünün içerisine girerek yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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