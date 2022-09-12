Yağmurlu havanın etkisiyle semt pazarları boş kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle semt pazarları boş kaldı. Pazarcılar, yağmurdan olumsuz etkilenirken pazarda ise bazı tezgahlar kurulamadı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağış nedeniyle semt pazarlarına giden olmadı. Normal şartlarda sabahın ilk ışıklarında hazır duruma getirilen pazarlar, yağmur nedeniyle geç kuruldu. Bahçelievler'de tezgahlarını hazırlayan esnaf yağıştan olumsuz etkilendi. Meyve sebze fiyatlarının mevsime göre uygun olduğunu belirten esnaf, yağmurun durması ile vatandaşların gelmesini beklediklerini söyledi.

"Yağmur yağdığı zaman vatandaş geç geliyor"

Yağmur nedeniyle araçların geç geldiğini belirten pazarcı Ercan Erişkin, "Normal şartlarda sabahın ilk ışıklarında kurulmaya başlıyoruz. Bugün yağmur bizide olumsuz etkiledi. Yağmur yağdığı zaman vatandaş geç geliyor. Pazarın üstü kapalı olsa yağmur problem olmaz fakat üstü açık olduğu için böyle günlerde geç kuruyoruz. Meyve ve sebze fiyatları mevsimine göre normal fiyatları. Yağmurun bir etkisi olmaz fiyatlara" ifadelerini kullandı.

"Yağmurdan dolayı pazar boş kaldı"

Yağmur yağdığı için geç kaldıklarını ifade eden pazarcı İlyas Berk, "Normal şartlarda sabah 04.00'da geliyorduk bugün ise yağmurdan dolayı 07.00'da geldik. Yağmur yağdığı zaman ister istemez etkileniyoruz. Şu saatler müşterilerin gelme saatleri fakat yağmurdan dolayı pazar boş. Yağmurun durması ile birlikte müşterilerde gelmeye başlar" şeklinde konuştu.