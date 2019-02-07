Yahya Çavuş Camii törenle ibadete açılıyor

Tepecik Rüzgarlıtepe'de ibadete açılan Seyit Onbaşı Camii'nin ardından bir başka Çanakkale Savaşı kahramanı olan Yahya Çavuş adına Pınartepe Mahallesi'nde yaptırılan cami törenle açılıyor.

Büyükçekmece Belediyesi ve hayırsever vatandaşların işbirliği ile yaptırılan ibadethanelere bir yenisi daha eklendi.Çanakkale Savaşları'nda, 25 Nisan 1915'teki Ertuğrul Koyu çıkarmasında 67 askeriyle, İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Yahya Çavuş'un adı Büyükçekmece'de yaşatılacak. Büyükçekmece Belediyesi ve hayırsever Osman Karamercan'ın katkıları ile yaptırılan Yahya Çavuş Camii'nin açılış töreni Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşecek. Pınartepe Mahallesi'nde yaptırılan ve 8 Şubat Cuma günü saat 11:30'da açılış töreni gerçekleştirilecek olan cami bin metrekare alan üzerine yapıldı.

Büyükçekmece ailesini Yahya Çavuş Camii'nin açılış törenine davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Tepecik Rüzgarlıtepe'de ibadete açtığımız Seyit Onbaşı Camii'nin ardından şimdi de Pınartepe Mahallesi'nde Yahya Çavuş Camii'ni ibadete açarak, iki büyük Çanakkale kahramanımızın isimlerini ölümsüzleştiriyoruz” ifadesini kullandı.