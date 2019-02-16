Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 61. yıldönümünde anıldı

yıldönümünde Serdar Tuncer ve Necip Karakaya'nın verdiği “Kendi Gök Kubbemiz” konseriyle anıldı.

Beykoz Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında televizyon programcısı Serdar Tuncer ve Sanatçı Necip Karakaya, merhum şair Yahya Kemal Beyatlı anısına konser verdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılan programa Kültür Müdürü Yavuz Kakı, belediye birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve sanatsever ilçe sakinleri katıldı.

Necip Karakaya ve Serdar Tuncer'in kendilerine has üsluplarıyla Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerini seslendirdiği konserde konuklar sanat ve şiir dolu bir gece yaşadı. Gecede Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatından, şiir ve fikir dünyasından kesitler aktaran Serdar Tuncer, Yahya Kemal'in sadece bir şair ve büyükelçi olmadığını, yaşadığı dönem itibariyle bir kahraman olduğunu, tam bir ikilemin, sıkıntının ve kırılmanın orta yerinde, Osmanlı mirasına sahip çıkmaya çalıştığını ifade etti.