Yakacık Karma Sergisi Kartal'da açıldı

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 2018-2019 yılı içerisinde düzenlenen Yakacık Kültür Merkezi kursiyerlerinin bir yıllık birikimini kapsayan El İşi ve Resim Sergisi, Yakacık Kültür Merkezi'nde açıldı.

“Sanatçı Dostlarımızın Her Zaman Yanındayız”

Yıl sonu sergisinin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, kursiyerler ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Sergi hakkında, sanatçılardan bilgi alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Bugün, Yakacık Mahalle'mizde kursiyerlerimizle bir aradayız. Uzun emekler sonunda bizlerle paylaştıkları eserleri inceleyerek bilgi aldık. Hepsine tek tek teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Belediyesi olarak, bir şehrin kültür, sanat ve üretim olmadan gelişemeyeceğini biliyor ve her zaman dostlarımızın yanında oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sergide; Kartal Halk Eğitim Merkezi'nde 1 yıl boyunca; el nakışı, şiş örücülüğü ve halı dokumacılığı alanları olmak üzere 78 kursiyerin el emeği göz nuru eserleri; 22 kursiyerin ise yağlı boya resimleri sergileniyor. Yıl sonu sergisi, 20 Mayıs'a kadar Yakacık Kültür Merkezi fuaye alanında Kartallı ziyaretçilerini ağırlayacak.