Yakalanan Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez'in kardeşi de ‘Gri' kategoride PKK'dan aranıyor

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK‘ya yönelik soruşturması çerçevesinde yakalanan Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in, kardeşi Selami Kitir'in de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ‘Gri‘ kategoride arandığı ortaya çıktı.

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK soruşturması çerçevesinde bu sabah İstanbul'da yakalanan ve Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in emniyetteki sorgusu sürerken, birinci derecede yakınlarıyla ilgili sıcak bir bilgiye daha ulaşıldı.

Kardeşinin biri ‘gri' kategoride, diğeri PKK'dan tutuklu

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan ve PKK'nın Suriye ve Irak‘taki terör kamplarında eğitim gören Dönmez'in, kardeşi Selami Kitir'in de örgütün kırsal kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Terör Arananlar Listesi”nde 500 bin lira ödülle 'Gri' kategoride yer alan Kitir'in, Suriye ve Irak'taki PKK kamplarında çok sayıda silahlı faaliyette yer aldığı ileri sürüldü.Yeşil Sol Partili Dönmez'in bir başka kardeşi A.K.'nin de yine PKK'nın kırsal kadroları arasında bulunduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla geçmiş dönemlerde yapılan operasyonda yakalanıp tutuklandığı bilgisi elde edildi.