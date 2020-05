Yakın Doğu Koleji 2020-2021 Sınavları 13 Haziran 2020 tarihinde yapılacak

Yakın Doğu Koleji, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı'nın 13 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Sınav sonucunda öğrencilere, Dr. Suat Günsel Bursu, Tam Eğitim Bursu, Yarım Eğitim Bursu, Çeyrek Eğitim Bursu ve kayıt hakkı verilecek.

Yakın Doğu Koleji'nden verilen bilgiye göre, sınav 13 Haziran 2020 Cumartesi günü, saat 10.00'da Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası ile Gazimağusa'da yapılacak. İki oturumdan oluşacak sınavın birinci oturumunda; 30 Matematik, 10 Fen Bilgisi ve 10 Sosyal Bilgiler sorusu, ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.

Sınav konularının, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ilkokul müfredatının 10 Mart 2020 tarihine kadar olan bölümlerin tümünü kapsayacağı belirtildi. Geçmiş yıllara ait sınav sorularına ise nec.k12.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Sınav sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun yapılacak

Yakın Doğu Koleji Giriş Sınavı, korona virüs (Covid-19) pandemisi önemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrencilerinde uyulması gereken kurallara önem vererek sınava gelmeleri, eldiven ve maskelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Kayıtlar 12 Haziran'a kadar devam edecek

Sınav kayıtları, 12 Haziran 2020 tarihine kadar Lefkoşa için Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası Sekreterliği'nden, Mağusa için ise Mağusa Küçük Sanayi bölgesindeki Near East Bank binasında bulunan Yakın Doğu Koleji standında yapılabilecek. Sınav kaydı için aday öğrencinin sınav kayıt ücreti 100 Türk Lirası ile bir adet fotoğrafı gerekiyor. Sınava, www.nec.k12.tr adresi üzerinden de online kayıt yapılabilecek.

Velilere yönelik bilgilendirmeler yapılacak

Yakın Doğu Koleji'nin eğitim sistemi, giriş sınavı, burs sistemi, vizyonu, aktiviteleri, sportif ve akademik başarıları hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen aday öğrenci velileri, hafta içi 08.30-16.00 saatleri arasında kolej idaresinden veya (0392) 2236464 (5161 veya 5271) no'lu telefonlardan arayarak bilgi alabilir veya nec.k12.tr internet adresinden her türlü bilgiye ulaşabilirler.

Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan öğrenciler eğitim ücreti ödemeyecek

Başarılı öğrencileri ödüllendirmek, başarıyı teşvik etmek ve eğitime destek vermek amacı ile Burs Sıralama Seviye Tespit ve Giriş Sınavı kapsamında verilen Dr. Suat İ. Günsel Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kolej eğitimleri süresince herhangi bir eğitim harcı ödemeyecekler ve yılda 9 ay boyunca 500 TL maaş alacaklar.

Yeni eğitim vizyonu ile öğrenciler yeteneklerine göre eğitilecek

Ülkemizin ilk özel koleji olma özelliğini taşıyan Yakın Doğu Koleji, eğitimde kaliteyi artırmak, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmayı misyon edinerek yeni eğitim öğretim yılında yeni eğitim vizyonu ile öğrencilerini yetiştirecek.

Öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlara uygun; yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştirmeyi ve onlara özgün bireyler olduklarını fark ettirerek hayata hazırlamayı hedefleyen Yakın Doğu Koleji, uyguladığı NECSIS sitemi ile okul, öğrenci ve veli koordinasyonunu en iyi şekilde sağlıyor.

Veliler öğrencilerin durumunu takip ediyor

Velilere öğrencilerin her türlü sınav sonucu analizini gösteren bir web uygulaması olarak tasarlananın bir sistem olan NECSIS (Near East College Student Information System) ile sınav sonuçlarına göre ve her öğrenci için takviye ihtiyacı duyulan ders konuları velilere elektronik posta aracılığı ile iletiliyor. Öğrencilerin sınav sonuçlarına göre gerek okul saatlerinde, gerekse okul saatleri dışında yapılacak kurslar bu program sonucunda her öğrenci için ayrı ayrı belirleniyor. Sınav soruları ise konu ve becerilere göre şekillendirilip puanlandırılıyor.

“Deneyim ve tecrübelerimizi yeni öğrencilerimizle paylaşacağız”

Covid-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz süreçte bir değişiklik olmaması halinde, Yakın Doğu Koleji Giriş Sınavının planlandığı şekilde 13 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını belirten Yakın Doğu Okullar Grubu Ortaeğitim Başkanı Asım İdris, deneyimli eğitim kadrosu ve çağdaş alt yapısı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerine nitelikli eğitim vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yakın Doğu Okullar Grubunun deneyimli öğretmen kadrosu ve güçlü alt yapısı ile bugüne kadar bir marka olmayı sürdürdüğünü ifade eden İdris, “İçerisinde geçtiğimiz bu olağanüstü pandemi döneminde de eğitim müfredatımızı eksiksiz olarak online dersler ile tamamladık. Öğrencilerimizin akademik programlardan geri kalmaması için online uygulamalarla sürecin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması hedefimizi başarıya gerçekleştirdik. Bu durum bizim hem alt yapımızın hem de akademik kadromuzun ne kadar güçlü ve deneyimli olduğunu gösteriyor. Bu deneyim ve tecrübeyi gelecek olan altıncı sınıftaki öğrencilerimize de sağlamak için 13 Haziran'da Gazimağusa ve Lefkoşa'da yapılması planlanan Giriş Sınavımıza tüm öğrencileri davet ediyorum” dedi.

Asım İdris, sınavın öğrencilerin, ailelerin, görev alacak öğretmen ve çalışanlarının sağlıklı koşullarda görev yapmalarını sağlayacak düzenlemeleri göz önünde tutarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Yakın Doğu okullar grubu olarak her zaman olduğu gibi eğitim vizyonu ile ülkede bir gelişim rolünü devam ettireceklerini dile getiren İdris, her sınıf ve öğrenci seviyesine göre çağdaş eğitim öğretim yaklaşımları, güncel yöntem ve tekniklerle eş güdümlü planlanan programlarla öğrencilerin yeni dönemde zengin bir müfredatla eğitim alacaklarını sözlerine ekledi.