Yakın Doğu Üniversitesi bir ilke imza atarak online mezuniyet törenleri düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, başarıyla tamamlanan Bahar Dönemi mezunları için 17 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında Fakülte Mezuniyet törenlerini online olarak gerçekleştireceği belirtildi.

Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde hoş geldiniz mesajının ardından İstiklal Marşının seslendirilmesi, üniversite rektörü, fakülte dekanları ve fakülte birincilerinin mesajlarına yer verilecek. Google Meet üzerinden gerçekleştirilecek mezuniyet töreninde mezun öğrencilerin tek tek isimleri seslendirilerek mesajları alınacak. Mezun olan öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğraflarının gösteriminin de yer alacağı mezuniyet töreninde temsili diplomaları takdim edilecek. Onlin mezuniyet töreni kapanışı temsili kep atma animasyonu ile sonlandırılacak.

Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte, tüm Fakültelerin Mezuniyet Törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek.

Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri tüm halka, öğrenciler, aileler ve yakınları tarafından aşağıdaki linklere tıklanarak izlenebilecek.