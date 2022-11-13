Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi hizmet vermeye başlayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in katılacağı törenle 21 Kasım'da Yeniboğaziçi'nde açılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; Gazimağusa ve İskele bölgesinde son teknoloji donanım ile anjiyo, koroner ve genel yoğun bakım, MR ve tomografi gibi hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren tek sağlık üssü olma özelliği taşıyor.

Yakın Doğu Oluşumu'nun Yeniboğaziçi'nde yatırımını tamamladığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in katılımıyla düzenlenecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti protokolünü bir araya getirecek görkemli bir törenle, 21 Kasım Pazartesi günü açılacak.

Son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, bütün branşlarda hizmet verirken; Gazimağusa ve İskele bölgelerinde anjiyo, koroner ve genel yoğun bakım, MR ve tomografi gibi hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren tek sağlık üssü olarak büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Yakın Doğu Oluşumu'nun 6'ıncı hastanesi Yeniboğaziçi'nde

Lefkoşa'da hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Girne'de hizmet veren Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi ile sağlık alanında modern altyapısı ve yetkin hekim kadrosu ile her alanda halka hizmet veren Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinin sayısı da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ile altıya yükselecek. Açılışla birlikte, Yakın Doğu Oluşumu'nun oluşturduğu yüksek standartlarlı sağlık hizmeti ağı ülke geneline yayılacak.

Bütün branşlarda yüksek standartlı hizmet

21 Kasım'da Yeniboğaziçi'nde hizmet vermeye başlayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sahip olduğu yüksek teknolojik donanımı, yetkin hekim kadrosu ve deneyimli sağlık çalışanlarından oluşan ekibiyle ile başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere; dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum, üroloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, beslenme ve diyetetik, göz, deri, kulak-burun-boğaz, enfeksiyon hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ile aile hekimliği branşlarında hizmet verecek. Tam donanımlı acil servisi ve yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanleri ile Yeniboğaziçi'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bölge halkının kaliteli sağlık hizmetlerini karşılarken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile sağlık turizmi alanında da ülkeye önemli bir katkı sunacak.

Yakın Doğu Oluşumu'nun 2010 yılından bu ayan Lefkoşa'da, 2016'dan beri ise Girne'de sağlık hizmeti verdiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugüne kadar hastanelerimize tedavi görmek için başvuran insan sayısı 2,5 milyonu aşıyor. Bu sayının ülke nüfusumuzun yaklaşık 6,5 katı olduğu düşünüldüğünde sağladığımız katkının boyutu daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca 226 bin insanımız hastanelerimizde yatarak tedavi gördü, 50 bine yakın ameliyat gerçekleştirdik ve 6 bin bebek dünyaya gözlerini hastanelerimizde açtı” ifadesini kullandı.

“İnsanlarımızın hayatlarına dokunmak, yaşam kalitelerini artırmak ve muhtemel bir sağlık problemi durumunda kendilerini, kendi ülkelerinde huzurlu hissettirmek gururumuzun ve mutluluğumuzun en büyük kaynağı oldu” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemiz ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanemize, Yeniboğaziçi'nde açılışını yaptığımız Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemizin de eklenmesiyle bu sayılar yükselmeye devam edecek. Diğer yandan son teknoloji ile donatılan tam teşekküllü hastanelerimizle bir yandan insanımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan sağlık turizmine de ağırlık vererek ekonomiye kazandırdığımız bu katma değerli alanı büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.