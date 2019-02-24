Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu Takımı'ndan madalya şov

Londra Uluslararası Kış Açık Jiu-Jitsu Şampiyonası'nda Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu Takımı, iki gün sürecek şampiyonun ilk gününde 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. İlk Gün Diogo Moraes Azevedo ile Selman Özcan altın, Dr. Aziz Suat Günsel ile Dr. Ulaş Yavuz gümüş, Deniz Erdağ ise bronz madalya kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Takımı, Uluslararası Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu tarafından Londra'da düzenlenen Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası'nın ilk gününde 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, NEU BJJ takımından Başantrenör Diogo Moraes Azevedo ile Selman Özcan altın, Dr. Aziz Suat Günsel ile Dr. Ulaş Yavuz gümüş, Deniz Erdağ ise Bronz madalya kazandı.

4 altın madalya hedefine çok yaklaşıldı

Crystal Palace National Sports Centre'da düzenlenen ve çok sayıda sporcunun katıldığı Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası'nın ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) takımı sporcuları, turnuva öncesi kendilerine koydukları 4 altın madalya hedefine çok yaklaştı. Turnuvanın ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Takımı'ndan, Başantrenör Diogo Moraes Azevedo, Siyah Kuşak Adult Super Heavy kategorisinde günün ilk altın madalyasını kazandı. Selman Özcan ise Kahverengi Kuşak Master 2 Heavy kategoris'nde ikinci altın madalyayı kazanma başarısı gösterdi.

Dr. Aziz Suat Günsel gümüş madalya kazandı

Dr. Aziz Suat Günsel ise mücadele ettiği Mavi Kuşak Adult Ultra Heavy kategorisinde gümüş madalya aldı. Dr. Ulaş Yavuz ise Mavi Kuşak Master 3 kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanmayı başardı. Dr. Deniz Erdağ da Mavi Kuşak Master 2 Middle kategorisinde bronz madalya kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) Takımı ikinci gün mücadelelerinin ardından iki altın madalya daha kazanarak turnuva öncesi kendisine koyduğu dört altın madalya hedefini tutturmayı hedefliyor.