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Yakın Doğu Üniversitesi online mezuniyet törenleri ile bir ilke imza atıyor

Yakın Doğu Üniversitesi, mezuniyet törenlerini 17 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek.


YÖK, YÖDAK, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yaşanan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde geleneksel eğitime ara verilmesi ve uzaktan/online eğitim şeklinde yürütülmesi kararı alınmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi, yine bir ilke imza atarak başarılı geçen online eğitim süreci sonunda mezuniyet törenlerini de 17 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek. Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde "hoşgeldiniz" mesajının ardından İstiklal Marşı okunarak, rektörün, dekanın ve fakülte birincisinin mesajı yer alacak. Ardından Google Meet üzerinden hazır bekleyen mezun öğrenciler isimleri seslendirilerek kendilerini 1-2 cümle ifade etme şansı bulacaklar. Öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğrafları gösterimi yanısıra temsili diplomaları takdim edilecek ve başarıları için tebrik edilecek. Kapanışta bir geri sayım sonrası temsili bir kep atma animasyonu ile canlı yayın sonlandırılacak. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte tüm fakültelerin mezuniyet törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek yeniden Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek. Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri aşağıdaki linklerden izlenebilecek:


22 Haziran 2020


09:00 - 11:00 Spor Bilimleri Fakültesi https://youtu.be/8nkNwhH5_hg


11:00 - 13:00 Turizm Fakültesi https://youtu.be/zW3GY2sRSO4


13:00 - 15:00 Veteriner Fakültesi https://youtu.be/yt6VIuUBm0o


15:00 - 17:00 Hukuk Fakültesi https://youtu.be/ch7FgFg_CUo


17:00 - 19:00 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu https://youtu.be/c_r5UspwWSg


19-00 - 22:00 Fen-Edebiyat Fakültesi https://youtu.be/cWGGiJ7wkLo


23 Haziran 2020


11:00 - 13:00 İletişim Fakültesi https://youtu.be/kQwFf3V4Sww


13:00 - 15:00 İlahiyat Fakültesi https://youtu.be/UgSe4kXDCD4


15:00 - 18:00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi https://youtu.be/pWsAevhEGQE


19:00 - 22:00 Atatürk Eğitim Fakültesi https://youtu.be/KdGAPFVKg_s


24 Haziran 2020


09:00 - 11:00 Güzel Sanatlar Fakültesi https://youtu.be/TMnl31_kSqQ


11:00 - 13:30 Mühendislik Fakültesi https://youtu.be/F1TSYyemYK0


14:00 - 17:00 Hemşirelik Fakültesi https://youtu.be/tT8lGQymCSg


17:00 - 19:00 İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi https://youtu.be/i2VRhgzD6b8


25 Haziran 2020


11:00 - 13:00 Mimarlik Fakültesi https://youtu.be/ITTvVEbyz-4


14:00 - 17:00 Eczacilik Fakültesi https://youtu.be/j-DMwCb65_E


19:00 - 22:00 Sağlik Bilimleri Fakültesi https://youtu.be/H7uCWmML4D4


26 Haziran 2020


13:00 - 16:00 Tip Fakültesi https://youtu.be/2PMcQzL5v1M


19:00 - 22:00 Enstitüler


(Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlik Bilimleri, Sosyal Bilimler) https://youtu.be/u8Tzrhzyxi0


30 Haziran 2020 13:30 - 15:30 Sahne Sanatları Fakültesi https://youtu.be/BEniN2uZxew


29 Temmuz 2020 10:00 - 14:00 Diş Hekimliği Fakültesi https://youtu.be/Zf7jBi7zxBw

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