Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarını verdi

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ailelerin katılımı ile gerçekleşti.

Prof. Dr. Yücecan, “Mezun olan öğrencilerimiz “her adımda bir başarı” ilkesini benimsemiş, özümsemiş, ödüllere doymayan, yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren Kıbrıs'ın en büyük eğitim, araştırma ve kültür merkezi olan Üniversitemizde mezun olmanın ayrıcalığını yaşıyorlar” dedi.

“Önemli olan yapılan hatalardan tecrübe kazanmaktır”

Mezun öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Sevinç Yücecan, “Tecrübe adeta altın bilezik gibidir. Her başarısız deneme sizi yepyeni görüşler, yeni vizyonlar, kendinizde geliştirmeniz gereken yönlere farklı bakış açıları getirir. Gücünüze inanın. Gücünüze inanırsanız er ya da geç kendinizi istediğiniz yerde bulursunuz. Unutmayın ki büyük işler başarmanın tek yolu yaptığınız işi sevmekten geçer” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Öğrencilerin mesleki gelişimleri için doğru bir yol ve hedef çizdik”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ailelere seslenerek, tüm bu süreç içerisinde bizlere güvenerek, büyük özveri ve özlemle gönderdiğiniz çocuklarınızdan ayrı kaldınız, maddi ve manevi olarak onları desteklediniz. Bizler de onları iyi birer sağlık çalışanı olarak yetiştirebilmek için, onlara sağlam mesleki bir temel verdik, bilgilerini deneyimle pekiştirmelerini sağladık ve bundan sonraki mesleki gelişimleri için de doğru bir yol ve hedef çizdik. Umarım bu hedef onlara yaşamları boyunca yol gösterir, sizleri ve bizleri onurlandıracak birer birey olmalarını sağlar” dedi.

Bakan Taçoy; “Bu Küçücük Ada, Akdeniz'in Ortasında Dünyadaki En Güvenilir Ülkelerden Biridir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise törende yaptığı konuşmasında, ailelere çocuklarının küçük bir adada çıkmış oldukları yolculukta güvenilir bir ortam içerisinde birer mezun olarak teslim edildiğini söyledi.

Sevgili gençler sizin gerçek mücadeleniz bugünden itibaren başlıyor diyen Bakan Taçoy, “Bugüne kadar olması gereken, yetişmesi gereken, yoğrulması gereken bir zamandaydınız. Bir noktaya gelmiş ve kendi kararlarınızı artık kendiniz almak suretiyle hayatınıza ve yolunuza devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Tüm hocalarımıza teşekkür ederiz”

Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları adına konuşma yapmak için bölüm birincileri Dilara Sarp ve Rabia Büşra Işıl da ortak bir konuşma gerçekleştirdiler.

Dilara Sarp ve Rabia Büşra Işıl ‘'Fakültemizin 2019 mezunu dinamik, çalışkan ve hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımızı temsilen bu konuşmayı yapmanın onurunu yaşıyoruz. Hepimiz Yakın Doğu Üniversitesine farklı şehirlerden farklı hayaller ve duygularla geldik. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına, geleceğimizi daha özgür ve kısıtlamaların olmadığı akademik bir ortamda şekillendirebilme ve bu süreç içerisinde bizleri topluma katkı sağlayacak misyonu ve vizyonu içeren bir kültürü benimseme fırsatı bulduk. Bilgileri ve donanımlarını bize aktaran, desteklerini esirgemeyen ve içimizdeki cevherin ortaya çıkmasına vesilen olan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz ve sizlerin öğrettiği yolda insan sağlığını dikkate alacağımıza tüm arkadaşlarımı adına söz veriyoruz.

Diplomalar verilerek kepler fırlatıldı

Konuşmaların ardından törende, dereceye giren mezunlara madalyaları ve diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan tarafından takdim edildi. Daha sonra bölüm başkanları ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere diplomaları verildi. Tören, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan ile mezun öğrenciler mezuniyet andı içerek keplerini havaya fırlatmalarının ardından sona erdi.