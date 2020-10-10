Yakın Doğu Üniversitesi yüz yüze eğitime başladı

Yakın Doğu Üniversitesi'nde 2020-2021 güz döneminde yüz yüze eğitim başladı. Yeni dönem için düzenlenen açılış töreninde konuşan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kıbrıs, Anavatan Türkiye'mizin yükseköğretimimize verdiği büyük katkı ve desteğiyle mavi vatan Akdeniz'de bir eğitim üssüne dönüşmüştür” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde 2020-2021 güz döneminde yüz yüze eğitime yapılan açılışla başladı. Eğitim döneminin açılışında başta Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ yeni eğitim yılı ve KKTC yükseköğretiminin geleceği ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

“Türkiye'mizin Yay'ı, Yakın Doğu Üniversitesinin Ok'u: Tam Hedef”

Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan yapmış olduğu konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yakın Doğu Üniversitesi'nde Eğitimin 2020-2021 yılının başlaması' Sözüyle başlayan bir ilk cümleyi telâffuz ediyorsak bugün, şuanda cümleyi nasıl tamamlarsak tamamlayalım, bunu söyleyebilmenin gerisinde yatan büyük bir hakikati zihnimiz ve gönlümüzde taşıyoruz demektir” sözleriyle başladığı konuşmasını Türkiye'ye yaptığı vurguyla sürdürdü. Prof. Dr. Ümit Hassan, “Bu hakikat Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'mizin, Tarihi Yay'ının bizlere tevdî ettiği büyük atılım ile ülke ve devletimizin Ok'u haline dönüşmüştür. Bu Ok, kinetik enerjimizi oluşturmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin, yine en yüksek devlet iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'mızın sağladığı maddi-manevi imkân ve destek ile elde edilen bu enerji, tarihsel Yay ile Ok bileşiminin Kıbrıs'ımızda tam hedefe varmasını mümkün kılmıştır. Gerçekten de, kültür denildiğinde, onun ilk defa ilmî olarak tanımlandığı ‘Umran' teorisinden bugüne doğru ışıyan bir gelişimi anlıyoruz. Tarih'in ve beşerî dokumuzun sağladığı benliğimiz bugünkü uluslararası düzeydeki bilgi ve teknik donanıma kadar varmış, böylelikle de, çağdaş dinamizmin bütün faktörlerine ulaşmış bulunmaktayız” sözlerini kullandı.

Prof. Dr. Ümit Hassan konuşmasına “Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilim ve eğitim düzeyi alışılmış bir dizi yükseköğrenimden beklentilerini kat kat aşmıştır. Üniversitemizin her alandaki öncü kimliği, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel'in, kırk yılı aşan önderliğiyle, etkilenen olmaktan uzakta etkileyen bir dinamik kurumsallaşmayı ülkemizin bünyesiyle bütünleştirmiştir. Söz konusu öncülük, 2020 YKS sonuçlarının Yakın Doğu Üniversite'mizin her anlamdaki ilk ve en üst düzeydeki varlık ve başarısının, birinciliğinin bütün boyutlarını göstermektedir.

Ümit Hassan ayrıca KKTC'nin geleceğine de vurgu yaptı: “Türkiye Cumhuriyet'imiz, devlet gücü ve tarihi fiili dayanağımızdır; uluslararası hamlelerinin önemli bir unsuru olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni işaret edecek, gözlerini kapama eğiliminde ısrarkâr olanları cevaplayacaktır. Bizler, kalıcı dev sanat kurumlarımızla emsali olmayan kampüsümüzle bilimsel yayınlardaki sayısal ve içeriksel çok önemli gelişmelerimizle, sağlık açısından çok-boyutlu imkânlarımızla, çağdaş hayattaki her faaliyet alanını kapsayan fakülte ve yüksekokullarımızla varız” şeklinde konuştu.

“Siyasal ve toplumsal tercihlere, bir Cumhuriyette, bir Devlet'te, tarihsel olarak döşenmiş yollarda yürüyerek varılmalıdır”

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, “Ülkemiz, Anavatan Türkiye'mizin yükseköğretimimize verdiği büyük katkı ve desteğiyle mavi vatan Akdeniz'de bir eğitim üssüne dönüşmüştür.” sözleriyle KKTC'de yükseköğretimin gelişmesinde Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Bu durumun sadece KKTC ekonomisine sağladığı katkı ve hareketlilik üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 2020-2021 eğitim döneminde de 10 binin üzerinde yeni üniversite öğrencisinin eğitimleri için KKTC'yi tercih ettiğini hatırlatarak “Başta Türkiye'miz olmak üzere farklı ülkelerden her yıl binlerce öğrenci, yükseköğretimleri için KKTC'ye geliyor. Eğitimlerini ülkemizde tamamlayarak mezun olduklarında ise ülkemizin, kültürümüzün ve toplumumuzun bütün dünyaya yayılan sesi olarak ülkelerine dönüyorlar” ifadesiyle sözlerine devam etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere KKTC üniversitelerinin, bütün dünyada denkliği ve geçerliliği olan diplomaları, birçok uluslararası kuruma akredite olarak sahip oldukları imkan ve olanakları ve hayata geçirdikleri projelerle KKTC'nin dünyaya açılan pencereleri olarak tanımladığı üniversitelerin KKTC'nin geleceğini de şekillendireceğini vurguladı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “KKTC'nin yükseköğretimdeki gücü, geleceğin şekillenmesinde söz sahibi olmasının da önünü açacaktır. Bu yönüyle Türkiye'mizin desteği ve katkısıyla KKTC'de yükseköğretimin güçlenerek büyümeye devam etmesini, bölgemizde geleceği şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olarak görüyoruz” dedi.

İrfan Suat Günsel açıklamasını “2020-2021 eğitim döneminde, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için ‘sağlıklı kampüs ‘olmak için bütün önlemlerimizi alarak yüz yüze eğitime başladık. Diğer yandan sahip olduğumuz teknolojik altyapı ile uzaktan eğitime de tamamen hazır durumdayız. Yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemlerinin ikisini de kullanarak öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde, hiçbir akademik kayıp yaşamayacaklar. Bu vesileyle 2020-2021 eğitim döneminin öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz başta olmak üzere bütün Yakın Doğu Ailesi için sağlık ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum” sözleriyle noktaladı.