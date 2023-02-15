Yakınlarının yarısını kaybeden depremzedenin tedavisine İstanbul'da devam ediliyor

Adıyaman'da yaşayan Asım Korkut, namaza için uyandığı sırada deprem olunca ailesini dışarı çıkarmayı başardı. Kaçmak isterken kolu yıkılan alanın altında kalan Asım Korkut, yakınları tarafından kurtarıldı. Asım Korkut tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde o anları anlatırken, "Hem baba hem anne hem eşim tarafından 100-150'ye yakın kişi vefat etti" dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem Adıyaman'ı da vurdu. 4 çocuk babası Asım Korkut ve ailesi depreme yaşadıkları evde yakalandı. İki katlı binanın 2'nci katında oturan Asım Korkut, namaza kalktı. Asım Korkut bu sırada deprem olunca çocuklarıyla dışarı kaçmak istedi. Çocukları ve eşi depremden kaçarken, Asım Korkurt'un kolu yıkılan alanın altında kaldı. Asım Korkut yakınları tarafından kurtarıldı. Kolundan yaralanan Korkut, kendi imkanlarıyla geldiği Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada ameliyat edilen Korkut o anları ve yakınlarını kaybettiğini anlattı.

Yakınlarının ekserisini kaybettiğini söylediğinde gözyaşlarını tutamadı

Adıyaman'da yaşayan Asım Korkut, "İkinci kattaydım. Saat 4 civarıydı uyandım, namaza kalkacaktım. Uyanmamla yerin sallanması bir oldu. Çocukları toparladım dışarı kaçtık. Merdivenden koşarken eşim düştü. Eşimi kurtardım benim kolum enkazın altında kaldı. O orada bir iki üç saat enkazda kaldık. Kendimi kaybetmiştim. Gözümü açtım eşim çocuklarım vardı. Hastaneye gittim çok kalabalıktı. Kendimce bir şeyler yaptım. Sonra İstanbul'a geldim. Allah razı olsun beni baş üstünde tuttular. Çok ilgilendiler. Eşimi Ankara'ya götürmüşler. Bizim apartman boştu biz tek oturuyorduk. Dost akraba arkadaş kimse kalmadı. Hem baba hem anne hem eşim tarafından 100-150 ye yakın kişi vefat etti. Sağlık durumum iyi. İlk zamanlara göre iyi. Hocalarımız çok ilgileniyorlar her şeyiyle. Allah devletimize milletimize hocalarımıza zeval vermesin. Milletimiz hepsi sağ olsun. Tüm ülkeden Allah razı olsun" dedi.

Ortopedi servisindeki depremzedelerin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Levent Arslan, depremzedelere 40'ı aşkın bir ekiple müdahale ettiklerini, ne ameliyat ne servis konusunda hiç bir aksaklık olmadan devam ettiklerini belirtti. Yoğun bakımda ortopedi adına 45 hastanın takip edildiğini belirten Dr. Arslan, "Servislerimizde 42 hastamız var. Bunların kimisinde kırık var. Kimisinde doku ezilmeleri var. Önceliğimiz hastalarımızın hayatı. İkinci önceliğimiz uzuvların korunması. Uzuvların korunamayacağı ya da hayatı tehdit edici yan etkiler ortaya çıktığı zaman da maalesef konsültasyonları yapmaktayız. 4 ya da 5 tane hastamız var konsültasyon gerçekleştirdiğimiz. Şu an konsültasyon yapmamak için şartları zorladığımız hastalarımız var" diye konuştu.

Asım Korkut'un durumdan da söz eden Dr. Aslan, "Elinde tarak kemiğinde kırığı vardı. Açık yarası vardı. İlk müdahalemizde hem kırığına hem cansız olan ölü dokuları temizledik. İkinci müdahalemizde cilt kapatma işlemi yaptık. Muhtemelen bir operasyonumuz daha olacak" ifadelerini kullandı.