Yalçın Karadeniz: “Yeniden bu görevi yapmak için karşınızdayım”

Beşiktaş'ta gerçekleşen Divan Kurulu Başkanlık seçiminde adaylar, üyelere seslendi. Eski başkanlardan Yalçın Karadeniz, yeniden bu görevi yapmak istediğini aktardı.

Beşiktaş'ta gerçekleşen Divan Kurulu Başkanlık seçiminde adaylar üyelere seslendi. Eski başkanlardan Yalçın Karadeniz, yeniden divan kurulu başkanlığına aday olurken, geçmişte yaşanan süreçlerle ilgili çok fazla konuşmak istemediğini ifade etti. Süreci herkesin iyi bildiğini söyleyen Karadeniz, “Bütün divan kurulu üyeleri, şahsıma yaşatılan süreci çok iyi biliyor. Bu süreci tekrar anlatarak, sizleri üzmek istemiyorum. Sizlerin temsilcisi olarak gururla sürdürdüğüm divan başkanlığını yeniden yapmak için karşınızdayım. Bu seçim gününde gerekeni yapacağınıza inanıyorum” diye konuştu. Yalçın Karadeniz, konuşmasının ardından listesindeki isimleri tanıttı. Açıklamaların ardından o kullanma işlemine geçildi.