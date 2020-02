ABD ile Türkiye arasında ticarette 100 milyar dolarlık hedefe değinen TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ''İş dünyası olarak görevimiz, 100 milyar dolar ticaret hedefine odaklanıp bu süreci iyi yönetebilmek'' dedi.

14-16 Nisan tarihleri arasında Washington DC'de düzenlenecek olan 38'inci Amerikan-Türk Konferansı tanıtımı için ABD Ticaret Odası yetkilileriyle Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy de katıldı.

Konferans hakkında bilgiler veren Mehmet Ali Yalçındağ, ''Türkiye ve ABD arasındaki yatırım ve ticaret potansiyelinin daha etkin şekilde kullanılabilmesi için TAİK tarafından kapsamlı faaliyetler yürütmekteyiz. En öne çıkan faaliyetlerinden birisi olan bu konferansın 38'incisini düzenliyoruz. 10-11 Şubat etkinlikleri kapsamında konferansta 5 ana başlık olarak yer alan; enerji, altyapı ve inşaat, dijital ekonomi, turizm ve savunma sanayi konuları ele alınacaktır. Her iki ülkeden üst düzey katılım bekliyoruz'' dedi.

''Siyasetçiler karar verirken duygusal olmamalılar''

Yalçındağ, sözlerine şöyle devam etti: ''İş dünyası olarak savunma sanayi ve politika konularında direk etkide bulunamıyoruz. Çünkü bu politikacıların işi. Ama Khush ve Türkiye'deki Amerikalı şirketlerin temsilcileriyle şunu düşündük: Siyasetçiler karar verirken duygusal olmamalılar. İki ülke arasında üretilen bu potansiyelde, iş dünyasını düşünerek hareket etmeliler. ABD'de direkt yatırımı olan onlarca Türk şirketi var. Bu şirketler belki onbinlerce Amerikalıyı iş yerlerinde çalıştırıyorlar. ABD'de büyük yatırımlar yapıyorlar ve her sene büyüdüğünü görüyoruz. Aynı şekilde Amerikalılar da Türkiye'de yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla biz bugün konuştuk ve şu kanaate vardık: İki ülkenin siyasetçilerine, iş dünyası olarak kendimizi anlatmamız lazım. Yani alacakları kararda iş dünyasını ne derece etkileyeceklerini görmelerini istiyoruz. O sorumlulukla hareket etmelerini istiyoruz. Bu kapsamda Nisan'da yapacağımız konferansı çok önemsiyoruz. US Chamber'ın yöneticilerinin bu konferansa her zamankinden çok daha önem verdiklerini görüyoruz. Onun için üst düzeyde siyasetçi katılımı bekliyoruz. Konferansa ABD Başkan Yardımcısı da davet edildi. Aynı zamanda da iş dünyasının bu sene daha üst düzeyde temsil edileceğini bekliyoruz''.

''İş dünyası olarak görevimiz, 100 milyar dolar ticaret hedefine odaklanıp bu süreci iyi yönetebilmek''

100 milyar dolarlık ticaret hedefine değinen Yalçındağ, ''100 milyar dolar ticaret hacmi hedefinden sonra sadece savunma ağırlıklı olan Washington'daki konferansı diğer sektörlerle de alakalı hale getirdik. İki ülkenin iş yapabileceği diğer önemli sektörlerin hepsinde ayrı başlık açtık. İlgili iş dünyası insanlarını bu toplantılara davet ederek direk sonuç alacak bir konferans düzenlemek istiyoruz. İki ülke arasında güven konusunda bir zedelenme olmuş, bu güven konusundaki zedelenmeyi tekrar yerine oturtmamız lazım. Bizim iş dünyası olarak görevimiz, 100 milyar dolar ticaret hedefine odaklanıp bu süreci iyi yönetebilmek. Bu hedefi iş dünyası olarak gündemde tutuyoruz. İki ülkenin iş dünyası bu konuya sahip çıktığı sürece iki tarafın siyasi yönetiminin de alacağı kararlarda hassas olacağını düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

''Turizmde ABD'den direk turist getirmek yerine Avrupa'ya gelen ABD'lileri Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyoruz''

İki ülke arasındaki turizme dikkat çeken Yalçındağ, ''Turizmde ABD'den direk turist getirmek yerine Avrupa'ya gelen ABD'lileri Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyoruz. Amerikalılar 10 saat uçuş yaptıktan sonra birkaç ülke gezmek istiyorlar. Burada gezecekleri en önemli ülkelerden birinin Türkiye olduğunu göstermemiz lazım. Yeni Havalimanı'nın da buna fayda sağlayacağını düşünüyorum'' diye konuştu.