Yalıtım sektörü üretime odaklandı

Değişen dünya koşullarında sektörlerde yıllık hedefler de belirleniyor. 2020 yılında yüzde 30 büyüme kaydettiklerini, 2021 yılı büyüme hedeflerini ise yüzde 35 olarak belirlediklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yeni dönem planlarını ve sektöre dair öngörülerini paylaştı.

“2021 yılında üretim kapasitemizi ve istihdamımızı artıracağız”

Yeni dönem hedefleri hakkında da bilgi veren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kısa bir süre içerisinde devreye alacağımız ‘ODE Yalıtım 5 Yıllık Stratejik Plan' çerçevesinde, nitelikli insan kaynağımız ile yüksek teknolojiyi kullanıp markalı, katma değerli üretim yapmaya ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Stratejik planımıza paralel olarak, Ar-Ge, dijital dönüşüm ve insan kaynakları özelinde planlarımızı da hazırlıyoruz. Tüm yatırım ve yapılanmamızı, yeni ve mevcut pazarların ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzerine kurguluyoruz. Bu kapsamda Eskişehir'deki üretim kapasitemizi artırmak için ilave yatırım yapacağız. Bu yatırımlarla birlikte yaklaşık 150 kişiye daha istihdam sağlayacağız. Tüm bunların neticesinde büyüme odaklı ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yılki büyüme hedefimizi yüzde 35 olarak belirledik.”

“Bu yılın gündemi üretimde ve ürün arzında sürdürülebilirlik”

Pandemi sürecinin tedarik zincirinde aksamalara neden olduğuna dikkat çeken Orhan Turan, “Yalnızca ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanan bu aksamaların etkisini, özellikle yılın ilk yarısında hissetmeye devam edeceğiz. Bu dönemde sektörümüzün önceliği, üretimde ve ürün arzında sürdürülebilirliği sağlamak olacak. Biz ODE olarak tüm tedarik, üretim ve dağıtım stratejimizi bu doğrultuda planladık. Sektör olarak da doğru bir planlama yapar, üretime ve ihracata odaklanırsak global arenada rekabet avantajı sağlayabiliriz. Çünkü günümüzde Almanya'nın doğusu ile Çin'in batısı arasında, üretim ve tedarik anlamında Türkiye ile baş edebilecek bir ülke yok” diye konuştu.