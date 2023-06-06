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Yalnızca kadınlara özel gösteri: "Erkekler Gülemez"

Ayşegül Kaplan, tek kişilik stand-up gösterisi "Erkekler Gülemez" ile seyircisiyle buluşuyor.

Ayşegül Kaplan, tek kişilik stand-up gösterisi "Erkekler Gülemez" ile seyircisiyle buluşuyor. Erkeklerin alınmadığı, yalnızca kadınlara özel kahkaha dolu gösterinin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.


Yıllarca sosyal mecralarda sürdürdüğü "Kız Kafası" konseptiyle binlerce kadın izleyiciye ulaşan Ayşegül Kaplan, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Erkek seyircilerin alınmadığı, sadece kadınlara özel bu özel gösterinin biletleri Türkiye'nin lider biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı. Ayşegül Kaplan'ın kadın-erkek ilişkilerini en açık ve şeffaf haliyle kadın gözüyle ele aldığı 90 dakikalık gösterisi, kadın kadına kahkaha atmak isteyenleri bekliyor. "Erkekler Gülemez", 22 ve 23 Haziran'da Ankara Farabi Sahnesi'nde, 19 Temmuz'da ise İzmir Performance Hall'de seyirciyle buluşacak.

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