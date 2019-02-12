“Yalvaç Ural'la Ana Baba Okulu” söyleşisi masal müzesi'nde gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi, çocuklar için birçok eser ortaya koyan ünlü yazar Yalvaç Ural'ın, “Yalvaç Ural'la Ana Baba Okulu” söyleşisine ev sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi masal müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çocuk ile birlikte aileleri katıldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Miço Dergisi'ni hazırlayan Yalvaç Ural'ı, Kartallı çocuklar ve aileleriyle buluşturdu.

Ünlü Yazar Yalvaç Ural söyleşisinde; anne ve babaların çocuklarını ne kadar tanıdıkları, çocukların beslenme alışkanlıkları, bilgisayar teknolojilerinin çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, aile ve çocukların birlikte zaman geçirmesinin gereklilikleri gibi konuları ele aldı. Yalvaç Ural, çocuklarla yaptığı interaktif söyleşi sonrası çocuklar için kitaplarını da imzaladı. Etkinliğin sonunda usta yazarı uzun süre alkışlayan dinleyiciler, Yalvaç Ural ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.