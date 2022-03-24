Yanan ormanların yerine fidanlar toprakla buluştu

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yanan ormanlar yerine Albayrak Grubu'nun fidanları toprakla buluştu.

Daha yeşil bir Türkiye için 182 yıldır mücadelede eden, doğa için çalışan, yeşil vatana gönül veren köklü teşkilat Orman Genel Müdürlüğü ülkemizdeki orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak gayesiyle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri düzenledi.

Muğla Yatağan Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik şenlik havasında fidan dikimiyle kutlandı. Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde oluşturulan Hatıra Ormanı'nda Albayrak Grubu tarafından bağışlanan 10 bin fidan toprağa can geleceğe nefes olmak üzere toprakla buluşturuldu. Aynı şekilde geçtiğimiz aylarda Albayrak Grubu şirketlerinden Varaka Kâğıt adına Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 10 bin fidanlık Varaka Hatıra Ormanı kuruldu.

Albayrak Grubu'ndan 21 bin fidan bağışı

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamada, “Cennet vatanımızda kaybettiğimiz ormanlarımız için hem grubumuz hem de Varaka şirketimiz adına 21 bin fidan bağışında bulunmuştuk. Diktiğimiz fidanlarla yaraların sarılmasını diliyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız” denildi.