Yandex, harita servislerini kurumlara açıyor

Türkiye'nin harita alt yapısı sağlayıcılarından Yandex, harita alanındaki birikimi, deneyimi ve teknolojisiyle firmaların harita ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir iş koluna adım attığını açıkladı. Rus şirket, harita altyapısına ihtiyaç duyan kurumların web, mobil veya intranet servisleri için Yandex Haritalar API Teknolojileri hizmetini kullanıma sunmaya başladı.

Türkiye'nin harita alt yapısı sağlayıcılarından Yandex, sunduğu yeni bir hizmet sayesinde kurumların da önemli bir ihtiyacına çözüm getireceğini duyurdu. Rus merkezli şirket, Türkiye pazarına yeni sunduğu Haritalar API Teknolojileri hizmeti sayesinde özellikle telekomünikasyon, bankacılık, lojistik ve hızlı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların bütün harita ihtiyaçlarına 360 derece bir çözüm getirmeyi hedefliyor. API (Application Programming Interface) adı verilen uygulama programlama arayüzü ile Yandex Haritalar'ın kurumların web veya mobil sistemleriyle entegre olmasını sağlıyor. Coğrafi koordinatların adres çözümlemesini sağlayan 'geocoding' özelliği veya varış noktası kombinasyonlarının yapılabildiği 'distance matrix' gibi ileri çözümler de Yandex Haritalar API'si ile sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

"Harita servislerine ihtiyaç duyan birçok sektöre hizmet vereceğiz"

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt, konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yandex'in Türkiye'de gösterdiği başarıyı B2B (business to business) alanına da taşımaya kararlıyız. Yeni oluşturduğumuz iş geliştirme birimiyle telekomünikasyon, bankacılık, lojistik, hızlı tüketim gibi harita servislerine ihtiyaç duyan birçok sektöre hizmet vermeyi hedefliyoruz".