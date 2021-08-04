Yangın mağdurları için eğitim seferberliği

Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri, ülke çapında yaşanan yangın afeti mağdurlarının okul çağındaki çocuklarına eğitim bursu verecek. Ülke çapında etkisini gösteren yangın afetleri, tüm ülkeyi derinden üzerken, bu zor süreçte mağdur olan vatandaşların yaralarını bir nebze olsun sarmak için birtakım çalışmalar başlatıldı. Kolej, buna istinaden afet mağduru vatandaşların okul çağındaki çocuklarına çeşitli kademelerde eğitim bursu vereceğini belirtti. Eğitim bursu şartları ise öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenecek.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşadığımız üzüntünün, içimizdeki yangının telafisi olmayacağının farkındayız. Tek emelimiz, çevre bilinci yüksek, yaşadığı doğaya duyarlı öğrenciler yetiştirerek, gelecekte yaşanacak benzer afetlerin şimdiden önüne geçmektir. Okul olarak, çok sevdiğimiz ülkemiz için elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğimizi önemle belirtir, tüm vatandaşlarımıza yürekten geçmiş olsun dileklerimizi saygıyla sunarız".