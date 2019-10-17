"Yangın merdiveni kapısını kilitli tutmak hayati risklerin yaşanmasına neden oluyor"

Güvenlik tedbirlerinin hem yangın tehlikesinin hem de hırsızlık olaylarının dikkate alınarak planlanması gerektiğini vurgulayan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, "Yangın tehlikesi ve hırsızlık tehdidi arasında seçim yapılmamalı. Büyük trajedilerin yaşanmaması adına yangın merdivenleri ile ilgili standartlara uyulması gerekiyor" dedi.

Hırsızlık ihtimaline karşın bina ve işyerlerindeki yangın merdivenlerinin işlevine engel olacak şekilde alınan önlemler; hayati riskler taşıyacak olayların yaşanmasına neden oluyor. Yangın merdivenleri kapılarının kilitli tutulması, olası yangın tehlikesi karşısında insanların tahliye edilmesini engelliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, acil durumlarda, bina içerisinde bulunan kişilerin güvenli bir biçimde tahliyesi için kullanılması gereken yangın merdivenlerinin güvenliğin en temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Gök, yeni nesil bina projeleriyle birlikte tercih edilen dairesel tip yangın merdivenlerinin önemli bir bölümünün acil durum anında kaçışa imkân vermeyecek şekilde demir parmaklıkla kapatıldığını veya kilitli tutulduğunu gördüklerine dikkat çekti.

Yapılan araştırmaların günlük hayatta yangın çıkma olasılığının sanıldığı kadar düşük olmadığını gözler önüne serdiğini belirten Gök, "İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2017 yılında Türkiye genelinde toplam 102 bin 743 hırsızlık olayı yaşanmış. Yine aynı yılın itfaiye istatistiklerine baktığımızda ise yalnızca İstanbul'da gerçekleşmiş yapısal yangın sayısının 16 bin 933 olduğunu görüyoruz. Ayrıca, söz konusu yangınların yaklaşık yarısının konutlarda meydana geldiğini görüyoruz" diye konuştu.

"Yangın merdivenleri ile ilgili standartlara uyulmalı"

Güvenlik önlemlerinin; hem yangın tehlikesi hem de hırsızlık olayları dikkate alınarak planlanması gerektiğinin altını çizen Gök, bu kapsamda ilgili yönetmeliklerde yer alan kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Gök, "Olası bir yangın tehlikesinin; yaşanacak can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, geçerli yönetmelik kapsamında açıkça belirtilmiş durumda. İlgili yönetmelik, acil durumlarda binadaki insanların emniyetli ve süratli bir biçimde tahliyesi için kullanılacak yangın merdivenleri hakkında belirlenen tüm yasal standartları içeriyor. İnsan hayatını korumak için belirlenen standartlara uyulması, dışarıya doğru açılan, panik barlı ve yangına dayanıklı malzemelerden üretilmiş kapılar bulundurmayı zorunlu kılarken, hırsızlık riski içinse daha etkili yöntemlerden faydalanmayı gerektiriyor" dedi.

Hırsızlık olaylarının yangın merdiveni kapısının kilitli tutulmadan da engellenebileceğini vurgulayan Gök, "Ev ve işyerlerinde; olası güvenlik tehlikelerinin yaşanmaması adına tercih edilen sistemler; hırsızlara karşı içeri girmeden önlem alma şansı sunuyor. Sistemler sayesinde; evinizi kontrol etmek istediğiniz ya da çocuklarınızın güvende olup olmadıkları hakkında endişelendiğiniz durumlarda, cep telefonu veya tablet aracılığıyla yaşam alanınızı görüntülenebiliyor. Yangın ya da hırsızlık olayları ile ilgili somut veriler sunmak istendiğinde, alarm kayıtları güvenlik kuvvetleri ya da sigorta şirketi ile paylaşma imkânı da tanıyor" diye konuştu.