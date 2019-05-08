Yangın merdiveninin tepesinde korkutan intihar teşebbüsü

Sultanbeyli'de bir hastanenin yangın merdivenlerine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs yürekleri ağza getirdi. Polisin şahsı intihardan vazgeçirme çabası sürüyor.

Sultanbeyli Fatih Bulvarı Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yangın merdivenlerinin en üstüne çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Kendisini yangın merdivenlerinin tepesinden aşağı sarkıtan şahıs görenlerin yüreğini ağza getirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu panikle takip ederken bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin şahsı intihardan vazgeçirme çabası devam ediyor.