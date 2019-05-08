İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangın merdiveninin tepesinde korkutan intihar teşebbüsü

Sultanbeyli’de bir hastanenin yangın merdivenlerine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs yürekleri ağza getirdi.

Sultanbeyli'de bir hastanenin yangın merdivenlerine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs yürekleri ağza getirdi. Polisin şahsı intihardan vazgeçirme çabası sürüyor.


Sultanbeyli Fatih Bulvarı Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yangın merdivenlerinin en üstüne çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Kendisini yangın merdivenlerinin tepesinden aşağı sarkıtan şahıs görenlerin yüreğini ağza getirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu panikle takip ederken bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin şahsı intihardan vazgeçirme çabası devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.