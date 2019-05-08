Yangın merdiveninin tepesine çıkan şahıs ikna edildi

Sultanbeyli'de bir hastanenin yangın merdivenlerine çıkarak intihar girişiminde bulunan İ.A. yürekleri ağza getirdi. Şahıs, polisin ikna çabaları sonucu çıktığı yerden indirildi.

Sultanbeyli Fatih Bulvarı Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yangın merdivenlerinin en üstüne çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Adının İ.A. olduğu öğrenilen şahıs kendisini yangın merdivenlerinin tepesinden aşağı sarkıtarak, olaya tanık olan vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polisin ikna çabaları sonucunda şahıs intihardan vazgeçerek yangın merdiveninden indirildi. Şahıs polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.