Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te

Marmaris'teki orman yangını felaketine destek vermek için cuma günü yola çıkan Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, bölgedeki yangınlara müdahale etmeye başladı.

Türkiye'deki orman yangınlarına duyarsız kalmamak ve destek vermek amacıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından yola çıkan 5 arazöz ve 12 kişilik ekip bölgeye ulaştı. İlk olarak Marmaris'teki orman yangınına müdahale çalışmalarına başlayan ekip, AFAD'dan gelen acil talepler doğrultusunda yakın çevredeki tüm yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek vermeye devam ediyor.