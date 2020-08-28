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Yangına müdahale eden itfaiyecilere ateş açan saldırganlar adliyede

Sancaktepe’de Aydos Ormanı’nda kablo çalmaya çalışan şahısların kabloları yakması nedeniyle yangın çıktı.

Sancaktepe'de Aydos Ormanı'nda kablo çalmaya çalışan şahısların kabloları yakması nedeniyle yangın çıktı. Şahıslar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Saldırgan şahıslar, polisin takibi soncu yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe mevkii Aydos Ormanının yan tarafından, şahıslar gece saatlerinde bakır kablo çalmaya çalıştı. Şahıslar iddiaya göre kablolarda yangın çıkmasına neden oldu. Çıkan yangın ormanlık alana da sirayet edince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıslar yangına müdahale eden itfaiye erlerine pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekiplerince şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, olay yerinin yakınlarında oldukları tespit edilen şüpheli şahısların bir benzinlikten aynı gün iki kez yakıt almalarından şüphelenerek şahısları takibe aldı. Önceden farklı suçlardan sabıka kayıtları oldukları tespit edilen Ozan K, Muhammed F. ve Mahsun Ç, isimli şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Zanlılar emniyetteki sorgularında itfaiye erlerine ateş açtıklarını itiraf etti. Ayrıca olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.


Şahıslar polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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