Yangında can pazarı kamerada

Kağıthane'de çıkan yangından can pazarı yaşandı. Yangında mahsur kalan bir kadın, 5 katlı binanın çatısından vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Çağlayan Şan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın ise çatıya çıkarak yardım istedi. Vatandaşlar ise kadının atlama olasılığına karşı aşağıya battaniye gerdi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kadına "atlama" diyerek bağırdı. Ancak dumanların etrafı iyice sarması üzerine kadın binanın çatısından atladı. Battaniyenin üzerine düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.