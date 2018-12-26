Yangında hasar gören hastane yeniden hizmet vermeye başlıyor

Hastanede 12 polikliniğin hizmet vermeye başladığını ve önümüzdeki haftadan itibaren hastanenin tam kapasiteli bir şekilde çalışacağını ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, “Önümüzdeki pazartesiden itibaren randevu sistemiyle hasta almaya başlayacağız. 2019 başlangıcından önce Taksim İlk Yardım Hastanesi eskisi gibi hizmet vermeye devam edecek ” dedi. Hastanenin son durumu ise havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yaklaşık 9 ay önce çıkan yangında büyük hasar görmüştü. Yangının ardından hastanede başlayan tadilat çalışmalarında sona gelindi. Yangının çıkmasına sebep olan hastanenin dış cephesi tamamen yenilendi. 12 polikliniğin hizmet vermeye başladığı hastane, önümüzdeki haftadan itibaren tam kapasiteli bir şekilde çalışacak.

“Yeni bir hastane gibi şu anda hizmete sunuyoruz”

Hastanenin son durumuyla ilgili bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, “Birkaç hafta içerisinde tam kapasiteye ulaştırarak milletimizin hizmetine sunacağız. Yangınla ilgili tahribatlar büyük bir oranda olmuştu. Bununla beraber hastanenin eksiklerini de tamamladık. Yeni bir hastane gibi şu anda hizmete sunuyoruz. Birkaç hafta içerisinde tam kapasiteye ulaşacağız” dedi.

“Önümüzdeki hafta acil hizmetine başlayacağız”

Önümüzdeki haftadan itibaren hastanenin tam kapasiteli hizmet vereceğini ifade eden Memişoğlu, “Önümüzdeki hafta acil hizmetine başlayacağız. Eskisinden daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki pazartesiden itibaren randevu sistemiyle hasta almaya başlayacağız. Acil de hizmete en kısa zamanda sunacağız. 2019 başlangıcından önce Taksim İlk Yardım Hastanesi eskisi gibi hizmet vermeye devam edecek. Biraz süresi uzadı. Sürecin uzamasının da tek sebebi eksikleri vardı. Asansörü, soğutma sistemlerini yenilemiş olduk” diye konuştu.

“Şu anda hiçbir riski yok”

Hastanenin dış cephesiyle ilgili konuşan Memişoğlu, “Tamamen söktük. Dış yapıyı en iyi şekilde yaptık. Şu anda hiçbir riski yok. Yangın sistemleri, tertibatları alındı. Yangın dedikleri şey çok zormuş. Onu da orada gördük. Allah'a şükürler olsun orada ne yaralanma oldu ne ölüm oldu. Bu da bizim sağlıkçıların orada itfaiye ve toplumumuzun öz verisiyle oldu. Can hiçbir zaman geri gelmez ama malın en iyisini getirdik ve hizmete sunduk” dedi.