Yangında herkes binayı terk ederken, o ipe asılı çamaşırlarını topladı

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, bir kadının alevlere aldırmadan ipteki çamaşırları topladığı görüldü.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1969. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı yanarken bir kadının ipe astığı çamaşırları hızlı bir şekilde toplamaya çalıştığı görüldü. Binada bulunan vatandaşlar panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Küle dönen çatı ve itfaiye ekiplerinin çalışması havadan görüntülendi.