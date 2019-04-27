Yangında mahsur kalan 3 kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Daire içerisine dolan dumanlar yüzünden mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İstiklal Mahallesi Sima Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çok sayıda apartman sakini hızla binadan çıkarken üst katta kalan vatandaşlar yoğun dumandan dolayı dairede mahsur kaldı. Pencereye çıkarak yardım bekleyen 3 kadın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla itfaiye sepetine bindirilerek kurtarıldı. Yangın sebebiyle mahalle sakinleri büyük panik yaşarken alevlerin göğe yükseldiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Mahsur kalan 3 kadın vardı, biz indirmeye çalıştık başaramadık"

Görgü tanığı Nuran Yılmaz, "Biz aşağıya indiğimizde alevler, ateşler her tarafı sarmıştı, içeride olanlar nasıl dışarıya çıkmış anlayamadık. Benim babam gibi sevdiğim bir komşumun evi yandı. Mahsur kalan 3 kadın vardı onlar inemiyorlardı, biz çıktık ama başaramadık sonra itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.