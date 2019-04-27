İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yangında mahsur kalan 3 kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı.

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Daire içerisine dolan dumanlar yüzünden mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İstiklal Mahallesi Sima Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çok sayıda apartman sakini hızla binadan çıkarken üst katta kalan vatandaşlar yoğun dumandan dolayı dairede mahsur kaldı. Pencereye çıkarak yardım bekleyen 3 kadın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla itfaiye sepetine bindirilerek kurtarıldı. Yangın sebebiyle mahalle sakinleri büyük panik yaşarken alevlerin göğe yükseldiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



"Mahsur kalan 3 kadın vardı, biz indirmeye çalıştık başaramadık"


Görgü tanığı Nuran Yılmaz, "Biz aşağıya indiğimizde alevler, ateşler her tarafı sarmıştı, içeride olanlar nasıl dışarıya çıkmış anlayamadık. Benim babam gibi sevdiğim bir komşumun evi yandı. Mahsur kalan 3 kadın vardı onlar inemiyorlardı, biz çıktık ama başaramadık sonra itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.