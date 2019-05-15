Yangında mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Kısa sürede bütün binayı kaplayan dumanlardan dolayı dairelerde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı.

Saat 01.30 sularında Kartal'da bulunan altı katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu bina içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler daha sonra fan yardımı ile bina içerisindeki dumanı tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında kurtarılmayı bekleyen apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıkarak temiz hava almaya çalıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 83 yaşındaki Kadriye Altunay ile birlikte birisi bebek dördü çocuk olmak üzere toplam on beş kişi kurtarıldı.Yoğun dumandan etkilenen 15 kişi ambulanslara alınırken daha sonrasında tedbir amacıyla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Mahalle sakinleri paniğe kapıldı

Apartmanın 6'ncı katında oturan 83 yaşındaki Kadriye Altunay isimli vatandaşın cama çıkmaması üzerine mahalle sakinleri paniğe kapıldı. Panik içerisinde olan vatandaşları polis güvenlik çemberinin dışına çıkartırken itfaiye ekipleri Altunay'ı acil sağlık ekipleriyle birlikte mahsur kaldığı daireden çıkardı. Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan Altunay daha sonra Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Biri bebek dört çocuğa ilk müdahale yapıldı

Yangın sonucu dumanların sardığı apartmanda mahsur kalan 15 vatandaştan birisi bebek dört çocuğa ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda yapıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Çevre binalardan meraklı gözlerle itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar telefonları ile olay anını kaydetti.

Çevre binalardan su getirildi

Bina içerisini kaplayan yoğun dumandan etkilenen yaralılara ambulanslarda ilk müdahale yapılırken çevre apartmanlardan temiz içme suyu getirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.