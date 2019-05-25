Yangından kurtulmak için çatıya çıktılar

Küçükçekmece Söğütlüçeşme'de 5 katlı apartmanın beşinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri panikle çatıya çıktı.

Yangın, saat 01.00 sularında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir site içerisindeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm evi saran dumanları fark eden alt kattaki bina sakinleri, korkuya kapılıp çatıya çıktı. Bina sakinleri daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda olanları kurtardı, bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binayı terk etti. Panik halinde sokağa dökülen vatandaşlar, itfaiyenin yangını kontrol altına alarak söndürmesini bekledi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kimsenin o saatte evde olmaması ise herkesi rahatlattı. Kimsenin yaralanmadığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangının kesin çıkış sebebi araştırma sonucu belli olacak.

Yangın anında panikle çatıya çıkan bina sakini Mehmet Aslan, “Alt katta oturuyorduk. Bir patlama sesi geldi, ondan sonra çatıya çıktık. Sonra dumanlar çıkmaya başladı. Ev sahibi de evde değildi. Önce ev sahibini aradık, ev sahibi de gelemediği için biz de itfaiyeyi aradık. İtfaiye de şuan müdahale etti. biz yangını fark ettiğimizde çatıya çıktık” dedi.