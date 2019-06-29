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Yangından mal kaçırma deyimi gerçek oldu

Bağcılar’da çıkan bir iş yeri yangını büyük hasara neden oldu.

Bağcılar'da çıkan bir iş yeri yangını büyük hasara neden oldu. İş yeri sahibi ve çevrede bulunan vatandaşların mağazada bulunan eşyaları kurtarmak için seferber olması ise yangından mal kaçırma deyimi gerçek oldu dedirtti.



Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir ucuzluk mağazasının ikinci katında iddiaya göre elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. O anda mağazanın ikinci katında bulunan bir müşteri tarafından fark edilen yangın, mağaza içinde bulunan ürünlere sıçrayınca kısa sürede büyüdü. İşletme sahibi Ramazan Özdemir yoğun duman nedeniyle yangına müdahale edemeyince olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Mağazanın ikinci katını saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında mağazanın giriş katında bulunan ürünler de işletme sahibi Ramazan Özdemir, çevrede bulunan esnaf, vatandaş ve çocuklar tarafından güvenli bir bölgeye alındı.



“500 bine yakın zararım var”


Alevler içinde kalan iş yerini çaresiz bakışlarla seyreden Ramazan Özdemir, “Müşteri yukarı katta yangın var gel dedi. Biz de çıktık müdahale yapamadık her taraf dumandı. 500 bine yakın zararım var” dedi.

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