Yangını gördü, itfaiye erlerini harekete geçirdi

İstanbul Avcılar'da bir dondurma fabrikasının arşiv bölümünde çıkan yangını ilk gören ve itfaiye ekiplerini harekete geçiren güvenlik görevlisi, işçileri de uyararak tedbir almalarını sağladı.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alanda bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın en üst katındaki arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ilk çıktığını gören başka bir fabrikanın güvenlik görevlisi, hemen itfaiye ekimlerine haber verdi. Faruk Tekdemir adındaki güvenlik görevlisi ardından fabrikada bulunan işçileri uyararak hemen tedbir almalarını sağladı.

İlk başta sesler duyduğunu ve dışarıya baktığında alevlerin yükseldiğini söyleyen Faruk Tekdemir, “Ben içerideydim bir sesler geldi. Çat çat sesler gelmeye başladı. Dışarıya çıktığımda bir baktım yangın çıkmış, hemen itfaiyeyi aradım, adres verdim. Ben görmeseydim yangın baya bir büyürdü. Ondan sonra yangın çok büyüdü. İtfaiye de beş dakika içerisinde geldi, suratlı bir şekilde söndürdüler, yoksa bizim fabrika da gidebilirdi. İçerideki işçilere haber verdim ondan sonra dışarı çıktılar. Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi” dedi