Yankı Erel, Endonezya'da şampiyon

Milli tenisçi Yankı Erel Endonezya'da düzenlenen toplamda 25 bin Dolar ödüllü BNI-Medco Energi M25K International Tennis Series turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da sert zeminde gerçekleşen organizasyonda 5 numaralı seri başı olarak mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu Yankı Erel şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sırasıyla Hintli, İtalyan, Çin Taipeisili ve Avustralyalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Erel finalde turnuvanın 4 numaralı seri başı Japon raket Hiroki Moriya ile karşılaştı. 2 saat 4 dakika süren mücadelede Moriya'yı 6-3, 4-6, 6-2 yenen Yankı toplamda altıncı, M25 düzeyinde ikinci şampiyonluğunu elde etti.