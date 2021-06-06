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Yankı Erel, Tunus'ta şampiyon

Tunus’ta gerçekleşen Magic Hotel Tours’ta milli tenisçi Yankı Erel, şampiyon oldu.

Tunus'ta gerçekleşen Magic Hotel Tours'ta milli tenisçi Yankı Erel, şampiyon oldu.


Mili tenisçi Yankı Erel, Tunus'un Munastır kentinde düzenlenen toplamda 15 bin Dolar para ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası Magic Hotel Tours'ta şampiyonluğa ulaştı.


Sert zeminde düzenlenen turnuvada sırasıyla Fransız, Avusturyalı, Alman ve Yeni Zellandalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Erel, şampiyonluk yolunda turnuvanın 1 numaralı seri başı Arjantinli raket Santiago Fa Rodriguez Taverna ile karşılaştı. Setlerde geriye düştüğü final mücadelesini 2 saat 12 dakikada 4-6, 6-1, 6-2 kazanan 20 yaşındaki 2018 Wimbledon Genç Çiftler Şampiyonu Yankı, profesyonel kariyerinin 3. tekler şampiyonluğuna Tunus'ta uzandı.

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