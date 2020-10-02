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Yansımalar 2 Karma Resim Sergisi” Kartal Belediyesi'nde açıldı

Küratörlüğünü Ressam Zihniye İlhan’ın yaptığı ve çok sayıda sanatçının çeşitli eserleri ile katıldığı Yansımalar 2 adlı karma resim sergisi, Kartal Belediyesi Fuaye alanında açıldı.

Küratörlüğünü Ressam Zihniye İlhan'ın yaptığı ve çok sayıda sanatçının çeşitli eserleri ile katıldığı Yansımalar 2 adlı karma resim sergisi, Kartal Belediyesi Fuaye alanında açıldı.



Kartal Belediyesi tarafından kültür, sanat etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Her biri farklı ressamlara ait olan tablolar Kartal Belediyesi binası içerisinde sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Etkinliğe eser sahibi ressamların yanı sıra Kartal Belediye Başkan yardımcısı Adem Uçar'da katılım sağladı. Sanatçıları tek tek ziyaret ederek eserleri üzerine bilgi alan Uçar' eserleri inceledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Corona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçiler HES kodu ile binaya giriş yaptı.



Kartal Belediyesi tarafından sanata verilen öneme değinen, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Belediye başkanımız Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda amacımız Kartal'ı sporun ve kültürün başkenti haline getirmek. Bugün de burada çok güzel bir resim sergisini geziyoruz. Kartal da yaşayan ve yaşamayan birçok sanatçımız var burada. Resim sanatında birçok tekniği bir arada buluşturmuşlar burada. Kartal Belediyesi olarak gelişimin değişimin sanatla olacağı inancıyla beraber her zaman sanatın yanında ve arkasındayız." diye konuştu.



Eseriyle sergiye katılım sağlayan Zihni İlhan ise, "İstanbul ve İstanbul dışında yaklaşık 6 yıldır sergiler düzenliyorum. Bu sergimizin ismi "Yansımalar" Pandemi gününde bize yansıyanları sergiledik. Bu zor günlerde daha çok resim yaptık. Güzel dostluklar edindik" diye konuştu.

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