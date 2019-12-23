Yapay zeka teknolojisi ile diyet

Tanıtımı yapılan uygulamayı anlatan Dr. Hakan Hamzaçebi, “Bugüne kadar yapmış oldukları enerji ve suyun hesaplanmadığı diyetlerin yerine bunların hesaplanmış olduğu ve aynı zamanda bunları bir menü haline getiren bir yapıyı sunmaya çalışacağız” dedi.

Tıp dünyasındaki ihtiyaca cevaben geliştirilen Health Master Global uygulaması, pek çok karanlık alanı bulunan sağlık sisteminde hastalarına ve danışanlarına yol haritası çizmeyi amaçlayan tıp profesyonellerine fener tutmayı hedefliyor. Uygulama, yapay zekâ teknolojisi yardımıyla farklı veri ve tecrübeleri bir araya getirerek bilimsel parametrelere göre standardize edip sorgulamayı, analiz ve yorum üretimini sağlıyor. Pek çok bilinmezin dâhil olduğu, kişinin günlük ihtiyacı olan enerji ve besin maddelerini hesaplama ve bu hesaplamaya uygun menü oluşturma özellikleriyle uygulama öne çıkıyor. Hasta tanı, tedavi ve takibinde hata azaltmada da büyük katkı sağlanması bekleniyor.

Uygulamanın metodolojisi, incelikleri ve tıp camiasında nasıl bir boşluğu doldurduğu üzerine Dr. Hakan Hamzaçebi'nin yaptığı derinlemesine sunumun yanı sıra panel beslenme ve diyetetik alanından uzmanları ağırladı. Hamzaçebi, uygulama ile dünya sağlık sisteminin omurgasını bilimsel olarak yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Beslenme ve diyetetik alanını farklı perspektiflerden ele alan konuşmacılar, dalın tarihçesi ve geleceği, mesleğin Türkiye'deki gelişimi ve eğitim süreçleri, yurt dışından iyi örnekler, diyetetiğin medyadaki yanlış tasvirleri ile bilgi kirliliği ve Türkiye'deki diyetisyenlerin karşılaştığı sorunlar konu başlıklarıyla tartışmaya açtılar. Panele sunumlarıyla katkı sunan akademisyen ve tıp profesyonelleri arasında Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Dyt. Ayşın Atakan, Doç. Dr. Aydan Ercan, Prof. Dr. Nevin Tekgül Şanlıer ve Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ yer aldı.

Health Master Global tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Doktor Hakan Hamzaçebi, “Health Master Global ve Health Master Global çözüm ortakları sisteminin bilimsel omurgasını ideal seviyesine yükselmesi amacıyla yaklaşık 25 sene kadar önce çalışmalara başladı. Bugüne kadar yüzlerce web, mobil, tv uygulamaları geliştirildi. Hedef bilimsel araştırma çalışmalarının seviyesini yükseltmek, bilimde para ve itibar kaybına sebep olabilen eksikleri ortadan kaldırmaktır. Hasta tanı ve tedavi sürecinde yaşanılan problemleri minimalize edilmesi, çok çeşitli basamaklardan, aşamalardan geçecek bu proje birinci aşaması sağlıklı beslenme ve yaşam alanı ile ilgili bugün bunu arkadaşlarımızla özellikle sağlıklı beslenme yaşam alanına hizmet sunan gerek değerli öğretim üyeleri gerekse öğrenciler ve pratiği yapan diyetisyenlerimiz ile paylaşıyoruz. Onların bugüne kadar yapmış oldukları enerji ve suyun hesaplanmadığı diyetlerin yerine bunların hesaplanmış olduğu ve aynı zamanda bunları bir menü haline getiren bir yapıyı sunmaya çalışacağız. Bundan sonraki aylarda ise hastalarımıza, danışanlarımıza ve diğer tıp profesyonellerinin kullanacağı gerçek anlamda bilimsel olan bu proje dünyada bir ilk olacak“ diye konuştu.