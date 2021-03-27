Turkcell'in Zeka Gücü projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlediği yapay zeka ve hayal gücünü birleştiren Zekathon yarışması sonuçlandı. Türkiye'nin 185 Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) devam eden öğrencilerin katıldığı yarışmada birinciliği ortaokul grubunda ‘Seni Daha İyi Anlıyorum' projesi ile Adana Kozan BİLSEM öğrencileri, lise grubunda ise ‘Ağaçları Yapraklarından Tanıyan Uygulama' projesi ile İstanbul Fuat Sezgin BİLSEM öğrencileri elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde özel yetenekli öğrenciler için hayata geçirilen Zeka Gücü projesi kapsamında Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) devam eden öğrenciler için düzenlenen Zekathon yarışmasının kazananları belli oldu. Zekathon Jürisindeki Turkcell yöneticileri, özel sektör temsilcilerini ve bakanlık yetkililerinin oylarıyla belirlenen dereceye giren takımlara ödüllerini BiP Meet üzerinden gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül tarafından takdim edildi. Uzaktan eğitim sürecinde çocukların yapay zeka teknolojisi ve hayal gücü yardımıyla ortaya koydukları projelerin yarıştığı Zekathon'a Türkiye'nin dört bir yanından öğrenci katıldı.

Yarışmaya Adana Kozan BİLSEM'den katılan Yiğit Bakır, İpek Deveci, Meyra Ada Aygün, Eren Küçükateş ve Deniz Ege Yıldırım'dan oluşan ortaokul grubu ‘Seni Daha İyi Anlıyorum' projesi ile birinci oldu. Türk İşaret Dili kullanan kişilerin bazı önemli ihtiyaçlarını anlatmasına yardımcı olmayı amaçlayan proje kapsamında işaret dili kullanan engelli bireylerin en çok ihtiyaç duyduğu durumları tespit edebilmek için Kozan HEM Türkçe İşaret Dili kursundan destek alındı. Ortaokul grubunda İstanbul Fuat Sezgin BİLSEM öğrencileri ‘Akıllı Diş Fırçası' projesi ile ikinci, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası BİLSEM öğrencileri ‘Güvenli Bisiklet' projesi ile üçüncü olurken Samsun BİLSEM öğrencileri ‘En-gerek' projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

İstanbul Fuat Sezgin BİLSEM öğrencileri Sanem Duran, Elif Akın, Doğa Akal, Deniz Erçetin ve Ayşe Çavuşoğlu ‘Ağaçları Yapraklarından Tanıyan Uygulama' projesi ile lise grubunun birincileri oldu. Proje, ülkenin bitki coğrafyasında yer alan ağaçların insanlara yeterince tanıtılmamış olduğu düşüncesinden ortaya çıktı. Bu mobil uygulama ile yaprak fotoğrafından ağacı tanıyan ve ağaçlarla ilgili veri tabanına yüklenen çeşitli bilgilerin kullanıcıya sunulması, ayrıca iki farklı oyunla bilgilerin eğlenceli şekilde öğretilmesi amaçlanıyor. Lise grubunda Kadıköy Alev Alatlı BİLSEM öğrencileri ‘Tekerlekli Sandalye Akü Şarj İstasyonları Mobil Harita Uygulaması ile Engelim Yok' projesi ile ikinci, Şanlıurfa BİLSEM öğrencileri ‘Akıllı Madenci Bareti' projesi ile üçüncü olurken, Kaman BİLSEM öğrencileri ‘Akıllı Sera' projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Zekathon boyunca öğrenciler, yarışmaya katıldıkları projelerinde kullanmak üzere Zeka Gücü LMS üzerinden hızlandırılmış eğitimler aldı. Program kapsamında öğrencilere önce elektronik devre tasarlamak için Arduino ve 3 boyutlu materyal tasarımında kullanılan Tinkercard eğitimleri verildi.