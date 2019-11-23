Yapımcı Gökhan Mumcu: "Toplum olarak gülmek istiyoruz"

29 Kasım'da vizyona girecek olan ‘Hemen Döneriz' filminin yapımcısı ve oyuncusu Gökhan Mumcu, "Gülmek insan psikolojisine iyi geliyor. Toplum olarak gülmek istiyoruz. Biz de çok değerli oyuncular ile birlikte bir komedi filmi çektik. İçerisinde güzel öğretilerinde olduğu komik bir film oldu” dedi.

Başlarına türlü işler açan bir arkadaş grubunun hikâyesini konu eden ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken komedi filmlerinden ‘Hemen Döneriz' 29 Kasım'da vizyona girecek. Film ile ilgili konuşan yapımcı ve oyuncu Gökhan Mumcu, "Çok güzel bir ekiple çalıştık. Bir projeyi Bekir Aydınoğlu ile birlikte yapmaya askerde karar verdik. Askerlik bitince filmler çekelim dedik ve bunu başardık. Ekibin oyunculuğu dışında filme verdiği destek benim için büyük moral oldu. Ben bu filmi izlerim dediğim bir iş ortaya çıktı. Özellikle komedi filmi çekmek istedim. Gülmek insan psikolojisine iyi geliyor. Toplum olarak gülmek istiyoruz. Biz de çok değerli oyuncular ile birlikte bir komedi filmi çektik. İçerisinde güzel öğretilerinde olduğu komik bir film oldu. Filme gidildiğinde bitinceye kadar keyifli bir zaman dilimi geçirilmesi bizleri de mutlu edecek" ifadelerini kullandı.

Hemen Döneriz filminin yönetmenlik koltuğunda Haydar Işık oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Burak Satıbol, Murat Genç, Gökhan Mumcu, Buse İskenderoğlu, Kadir Polatcı, Amir Zakaria, Ayhan Taş, Esin Civangil, Ahmet Dursun ve Kıvanç Baran Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Senaryosu ve etkileyici sahneleriyle İstanbul, Edirne ile İspanya'da geçen ve sinemaseverlere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanan filmin konusu şöyle;

Mafya lideri Reco uluslararası bir ticaret yapmak üzere Barcelona'ya gider. Gizli bir ürünü teslim alarak Türkiye'ye getirir. Bu sırada arkadaşlarıyla parti yapmayı hedefleyen Özkan'ın tüm planlarını, başının belası bir karga bozar. Bunun üzerine Özkan ve arkadaşları Edirne'ye doğru yola koyulurlar. Köy yolu üzerinde Mümin adında genç bir imama arabayla çarparak yanlarına alırlar. Yol boyunca başlarından geçen ilginç olaylar zincirinde Mafya babası Reco'ya büyük zarar verirler ve Reco gençleri rehin alır. Gençlere doğru yolu göstermek isteyen Mümin'in pantolonundan çıkan loto biletine büyük ikramiye çıktığı anlaşılınca Reco bilete el koyar. Hemen döneriz umuduyla yola çıkan gençlerin kaderi, Barcelona'daki dostlarına mahçup olmak istemeyen Reco'nun elindedir. Fakat biletin asıl sahibi Yaşar Dayı'nın mekâna gelişiyle işler iyice karışır.