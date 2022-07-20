Yaprak Erkek, Eczacıbaşı Dynavit'te

2022-2023 sezonu kadrosuna genç isimler katan Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'i renklerine bağladı.

Eczacıbaşı Dynavit, genç voleybolcu Yaprak Erkek'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Polonya Ligi'nde önemli bir tecrübe kazanan Yaprak'ı kulübümüze transfer ettik. Takımımıza katmış olduğumuz genç smaçörümüzle daha da gelişeceğimize inanıyoruz” denildi.

Transfer öncesi görüşlerini aktaran Yaprak Erkek, “Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Eczacıbaşı'na gelerek hayallerimden birini daha gerçekleştirmiş oldum. Takımımızın başarısı ve hedefleri için çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Yaprak Erkek kimdir?

2001 doğumlu Yaprak Erkek, smaçör olarak görev yapıyor. İlbank altyapısından yetişen smaçör, geçtiğimiz sezon Polonya'nın Il Capital Legionovia Legionowo takımıyla Polonya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Erkek, 2022-2023 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı ile gümüş madalya elde etti.