Kartal Kültür ve Sanat Derneği ile Bir Kadın Hikâyesi grubu üyesi sanatçılar tarafından hazırlanan “Yaralarım Aşktandır” adlı resim sergisi, Kartal'da ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Kartallı sanatçı Harika Menteş'in yaptığı, İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'a ithafen hazırlanan serginin Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Kartallı 23 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide kadına ve çocuğa yönelik şiddet sanat aracılığı ile ele alınıyor. Sergide; yağlı boya, akrilik, kolaj ve baskı gibi teknikler kullanılarak hazırlanan 46 resim bulunuyor.

Serginin açılışında konuşan Kartal Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Havan, sanatçıları ortaya koydukları eserler için tebrik ederken sanatçılara verdikleri destek sebebiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Meraklıları sergiyi 8 Mart'a kadar Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde ziyaret edebilecek.