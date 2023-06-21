Yardım kutusuna çocuk soktular: Beğenmedikleri kıyafetleri kutuya geri attılar

Şişli'de kağıt toplayıcılarının ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere sokağa konulan kutuya çocuk sokarak kıyafet çalmaları kameralara yansıdı. Kadının beğendiği kıyafetleri aldığı ve beğenmediklerini kutuya geri atması dikkat çekti.

Olay, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan şahıslar, ihtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusunun yanına yaklaştı. Bir adam, çocuğu kutuya sokarak, buradaki kıyafetleri almaya başladı. Ardından adamın da yardımıyla kutudan çıkan çocuk, geldikleri motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının kutudan aldığı kıyafetleri seçmesi dikkat çekti. Kıyafetleri inceleyen kadının beğendiklerini aldığı, beğenmediklerini de kutuya geri attığı görüldü.