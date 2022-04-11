Yargıcı mağaza sayısını artırdı

Kadın giyimi, dekorasyon ve çantaya kadar ürün yelpazesi sunan Yargıcı, mağaza sayısını 54'e yükseltti.

Perakende giyim, dekorasyon ve aksesuar mağaza ağları genişliyor. Konfeksiyondan aksesuara ve dekorasyona kadar koleksiyonlarını barındıran Yargıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi Yas Mall'da, İstanbul Akbatı AVM'de ve İzmir Alsancak'ta açtığı yeni mağazalarıyla mağaza sayısını 54'ye çıkarttı.

Hayatın her alanında kullanılabilecek tasarımları, butik servis anlayışı ve bölgede öne çıkmayı hedefleyen marka, İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu'nu gün yüzüne çıkardı.