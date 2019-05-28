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Yarı final biletinin sahibi belli oluyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Türk Telekom’u konuk edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Türk Telekom'u konuk edecek. 1-1'lik eşitliğin bulunduğu seride maçı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.


Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak. 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesi seride 1-1'lik eşitlik buluyor. Bu zorlu mücadelede parkeden galip gelen taraf adını yarı finale yazdıracak.


Serinin ilk maçında Fenerbahçe sahasındaki mücadeleyi 82-72 kazanırken, Ankara'daki mücadelede Türk Telekom 88-85 galip gelmişti.

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