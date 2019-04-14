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Yarı finalde ilk raunt VakıfBank'ın

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet’i deplasmanda 21-25, 22-25, 25-20 ve 22-25’lik setlerle 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 21-25, 22-25, 25-20 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.


Serinin ikinci maçı 17 Nisan Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.



Salon: TVF Burhan Felek Voleybol


Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili


Fenerbahçe: Bricio, Dicle, Vargas, Fatma, Eda, Ana, Merve (L), Melis (L), Polen, Rabadzhieva, Damla


VakıfBank: Cansu, Zhu, Zehra, Lonneke, Kelsey, Kübra, Gizem (L), Ebrar, Melis, Chiara, Ayça, Buket


Setler: 21-25, 22-25, 25-20, 22-25


Süre: 112 dakika (26', 29', 28', 30')

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